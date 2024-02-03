Мир 03 февраля 2024, 09:57 Мощное землетрясение произошло в Оклахоме Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Оклахоме Unsplash

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Землетрясение магнитудой 5,1 утром 3 февраля зарегистрировали в американском штате Оклахома. Об этом сообщила пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр природного катаклизма залегал на глубине шести километров в 71-м километре на северо-восток от города Оклахома-Сити, в котором проживают почти 700 тысяч человек.

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Информация о разрушениях и пострадавших от местных властей не поступала.

В конце января сильное землетрясение произошло в Казахстане, самые мощные толчки почувствовали жители Алма-Аты. СМИ сообщали, что многие начали выпрыгивать из окон с высоких этажей, одного мужчину в тяжелом состоянии привезли в больницу. Всего в результате ЧП пострадали 44 человека, среди них 10 детей.

Ученые предупреждали, что из-за столкновения Индийской континентальной плиты и Евразийской может появиться новый континент.