Мощное землетрясение произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Угрозы цунами нет

Угроза возникновения цунами миновала берега Папуа-Новой Гвинеи. Там накануне зафиксировали толчки, их эпицентр находился в 100 километрах от ближайшего города.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 7,3 произошло достаточно далеко от берега, на глубине около 85 километров. Но, тем не менее, людей предупредили о потенциально опасных разрушительных волнах на побережье. Позже угрозу цунами сняли.

Землетрясения в Папуа-Новой Гвинее — не редкость. За последние 50 лет произошло около 60 подобных сейсмоактивностей, восемь из них привели к различным разрушениям.

Еще одно землетрясение зафиксировали этим утром в четырех тысячах километров от Папуа — на северо-востоке Японии, в пригорода Фукусимы. Об этом сообщал ТАСС. Очаг залегал на небольшой глубине — около 40 километров. Магнитуда составила 4,6, поэтому угрозы цунами объявлено не было.

Минувшей ночью о землетрясении сообщали и у берегов Панамы, там эпицентр находился в 120 километрах от ближайших населенных пунктов. Никто не пострадал и не погиб.