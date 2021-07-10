Мощное землетрясение произошло на севере Таджикистана. Погибли 5 человек

Во время землетрясения на севере Таджикистана погибли пять человек. Об этом сообщил «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям республики.

По данным ведомства, землетрясение произошло 10 июля в 02:14 (05:14 по московскому времени). Его эпицентр находился в 164 километрах к северо-востоку от Душанбе и в 169 километрах к юго-востоку от Худжанда.

Очаг сейсмической активности залегал на глубине 40 километров. По оценке Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 5,8.

В опытно-методической экспедиции Комитета науки Минобразования Казахстана подчеркнули, что отметили, что магнитуда толчков составила 6,4. Информации о разрушениях пока нет.