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    10 июля 2021, 09:18

    Мощное землетрясение произошло на севере Таджикистана. Погибли 5 человек

    Андрей Иванов

    Во время землетрясения на севере Таджикистана погибли пять человек. Об этом сообщил «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям республики.

    Мощное землетрясение произошло на севере Таджикистана. Погибли 5 человек

    По данным ведомства, землетрясение произошло 10 июля в 02:14 (05:14 по московскому времени). Его эпицентр находился в 164 километрах к северо-востоку от Душанбе и в 169 километрах к юго-востоку от Худжанда.

    Очаг сейсмической активности залегал на глубине 40 километров. По оценке Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 5,8.

    В опытно-методической экспедиции Комитета науки Минобразования Казахстана подчеркнули, что отметили, что магнитуда толчков составила 6,4. Информации о разрушениях пока нет.