Мощное землетрясение произошло на Крите. Погиб один человек

Разрушительное землетрясение магнитудой 6 произошло в центральной части Крита. Об этом сообщила Геологическая служба США. По предварительным данным, погиб один человек.

О последствиях землетрясения сообщили в министерстве по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Греции. По информации ведомства, в настоящее время известно об одном погибшем и девяти пострадавших, сообщило РИА «Новости».

Эксперты уточнили, что эпицентр землетрясения находился в двух десятках километров от города Ираклион.

Жители населенных пунктов, расположенных в районе сейсмической активности, были эвакуированы.

По словам одного из пользователей, подземные толчки были сильными, поднялось много пыли, но здания в основном не пострадали.

«Всего несколько разбитых рам для картин. Надеюсь, у всех остальных все в порядке!» — написал он.

Отдыхающие на Крите туристы сообщили, что многие из постояльцев в их отеле были напуганы, но кто-то отнесся к происходящему спокойно и был больше озабочен тем, что на завтрак им не дали омлет.

На кадрах, которые публикуют в соцсетях, можно видеть, что разрушения в отдельных населенных пунктах, все-таки были серьезными. Улицы засыпаны камнями, а люди покинули свои дома.