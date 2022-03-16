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    16 марта 2022, 18:40

    Мощное землетрясение произошло на северо-востоке Японии

    Kyodo: жителей Японии предупредили об угрозе цунами после землетрясения

    Анатолий Минкин

    Мощные подземные толчки произошли на северо-западе Японии. Как сообщило агентство Kyodo со ссылкой на метеорологическое агентство страны, магнитуда землетрясения составила от 6 до 7,3 по шкале сейсмической активности.

    В результате подземных толчков электричество отключилось в ряде городов, включая столицу страны Токио.

    По данным оперативных служб, землетрясение не сказалось на работе атомной электростанции «Токай 2». Отклонений от норм работы не выявили.

    Японское метеорологическое агентство сообщило, что в префектурах Мияги и Фукусима возможен приход мощного цунами. Правительство Японии создало экстренный центр для помощи пострадавшим в результате землетрясения.

    В Сети появилось видео, снятое в одном из домов, переживших землетрясение.

    На опубликованных кадрах видно, что от подземных толчков трясется вся техника.