Мощное землетрясение произошло на северо-востоке Японии

Мощные подземные толчки произошли на северо-западе Японии. Как сообщило агентство Kyodo со ссылкой на метеорологическое агентство страны, магнитуда землетрясения составила от 6 до 7,3 по шкале сейсмической активности.

В результате подземных толчков электричество отключилось в ряде городов, включая столицу страны Токио.

По данным оперативных служб, землетрясение не сказалось на работе атомной электростанции «Токай 2». Отклонений от норм работы не выявили.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что в префектурах Мияги и Фукусима возможен приход мощного цунами. Правительство Японии создало экстренный центр для помощи пострадавшим в результате землетрясения.

В Сети появилось видео, снятое в одном из домов, переживших землетрясение.

На опубликованных кадрах видно, что от подземных толчков трясется вся техника.