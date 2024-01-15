Мир 15 января 2024, 15:05 Мощное российское оружие вызвало панику в США MWM: российская бомба «Дрель» представляет особую опасность для ВСУ РИА «Новости»

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Российская планирующая бомба «Дрель» является серьезной опасностью для украинской армии. Об этом написало американское издание Military Watch Magazine.

«Системы наведения этой бомбы хорошо оптимизировали для ударов по быстродвижущимся целям. Продуманный дизайн „Дрели“ сделал ее незаметной и неуязвимой для радаров», — отметили авторы материала.

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Журналисты подчеркнули, что главной особенностью снаряда стало оснащение системами радиоэлектронного противодействия и системами идентификации противника «свой-чужой». Кроме того, бомбу наводят на противника с помощью системы ГЛОНАСС.

«Каждую бомбу оснастили 15 самоприцеливающимися суббоеприпасами, что позволяет „Дрели“ наносить очень серьезный урон», — добавили в статье.

Глава холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков отмечал, что серийное производство бомб «Дрель» началось в 2023 году. После сброса с самолета бомба способна планировать на расстояние до 30 километров.