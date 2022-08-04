Мощное извержение вулкана в Исландии сняли на видео

В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. На кадрах видно, что огромные пласты огненной лавы катятся вниз по склону, сжигая все на своем пути.

Вулкан расположен в 30 километрах от Рейкьявика, на полуострове Рейкьянес. Окрестности геологического образования составляют горные безжизненные луга и вулканические пустоши.

Впервые Фаградальсфьядль проснулся еще 19 марта, это его первое пробуждение после шести тысяч лет сна. На место сразу приехали много туристов и ученых.

Ранее спутник NАSА снял на видео одно из самых мощных извержений вулканов, произошедшее в водах Тонга в Тихом океане.

Также накануне Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла почти на три километра вверх. Угрозы жизни и здоровью близлежащего города Северо-Курильск нет, в воздухе почти не ощущается сероводород, а пеплопада нет совсем, писал RT.