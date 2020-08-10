Мощное извержение вулкана Синабунг в Индонезии попало на видео

В Индонезии снова проснулся вулкан Синабунг. На этот раз он выбросил столб пепла на несколько тысяч метров в небо.

Видео извержения и его последствий оказалось в распоряжении «360».

На кадрах видны масштабы стихии. Через несколько минут пепел покрыл все в радиусе 20 километров.

Кадры с другого ракурса опубликовали местные жители в Twitter и в Instagram.

Жертв и пострадавших после извержения нет.

Власти предупредили жителей и туристов о возможных потоках лавы и призвали избегать пребывания в радиусе пяти километров от кратера вулкана. При этом авиаперелеты в регионе не прекратили.

Как сообщили местные СМИ, за последние три дня этот вулкан извергался четыре раза, правда, не так сильно. Но это не предел. Вулканологи ожидают повторения ситуации в ближайшие дни.

Подобное извержение было два года назад. Тогда австрийский консультативный центр по вулканическому пеплу установил красный уровень опасности для авиации.