Мощное извержение вулкана Синабунг в Индонезии попало на видео
Видео извержения и его последствий оказалось в распоряжении «360».
На кадрах видны масштабы стихии. Через несколько минут пепел покрыл все в радиусе 20 километров.
Кадры с другого ракурса опубликовали местные жители в Twitter и в Instagram.
Жертв и пострадавших после извержения нет.
Власти предупредили жителей и туристов о возможных потоках лавы и призвали избегать пребывания в радиусе пяти километров от кратера вулкана. При этом авиаперелеты в регионе не прекратили.
Как сообщили местные СМИ, за последние три дня этот вулкан извергался четыре раза, правда, не так сильно. Но это не предел. Вулканологи ожидают повторения ситуации в ближайшие дни.
Подобное извержение было два года назад. Тогда австрийский консультативный центр по вулканическому пеплу установил красный уровень опасности для авиации.