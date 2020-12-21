Мощное извержение вулкана началось на Гавайях. Видео

Один из самых активных в мире вулканов извергся на Гавайских островах. Активность Килауэа зафиксировала Геологическая служба США. Очевидцы засняли извержение на видео и поделились кадрами в соцсетях.

«После 21:30 в воскресенье (10:30 21 декабря по московскому времени — прим. ред.) началось извержение в кратере вершины Килауэа», — сообщили сейсмологи в Twitter.

Сейчас на Гавайях объявлен «красный» уровень угрозы. На островах произошло не только извержение, но и землетрясение магнитудой 4,4. После начала извержения местные жители стали снимать зарево и выходящую из кратера лаву.

На этих кадрах можно поближе рассмотреть потоки лавы.

На этой фотографии запечатлен северный склон вулкана. Там образовался самый высокий лавовый фонтан высотой примерно 50 метров.

А здесь видно ярко-красное небо над вулканом. Раскаленная лава видна даже в километрах от кратера.

Килауэа извергался с весны по осень 2018 года. Тогда потоки лавы почти полностью уничтожили городок Леилани-Эстейтс. В этом населенном пункте было около 10 тысяч жителей. Кроме того, извержение стерло два прибрежных курорта и повредило инфраструктуру. Общий уровень причиненного ущерба оценили в 800 миллионов долларов.