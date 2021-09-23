Мощное извержение вулкана Фуэго началось в Гватемале

Самый активный вулкан Центральной Америки Фуэго проснулся после трехлетней спячки. Расположенная в 45 километрах к западу от столицы Гватемалы гора начала новое извержение. В регионе уже образовались потоки лавы и столбы пепла.

В социальных сетях появилось видео с места событий.

Телеканал ABC со ссылкой на Национальный институт сейсмологии уточнил, что потоки лавы из жерла вулкана поднимаются на высоту 3763 метра. Расплавленные потоки уже преодолели шесть километров по стенам горы и достигли подножья вулкана.

По словам ученых, потоки лавы продолжат течь с вулкана еще несколько часов. В ближайшее время в населенных пунктах на юге и юго-западе Гватемалы ожидается выпадение пепла. Больше всего могут пострадать провинции Сениза, Танилуйя и Тринидад.

Глава департамента гражданской защиты Давид де Леон заявил, что местные власти постоянно мониторят ситуацию. Если они примут решение, то на место отправятся спасатели для эвакуации населения.

В последний раз вулкан Фуэго просыпался в июне 2018 года. Тогда жертвой извержения стал 431 человек. Это не единственная сейсмическая угроза для жителей Гватемалы: на юге страны расположен действующий вулкан Пакайя, на западе — вулкан Сантьягуито.