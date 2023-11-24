Мир 24 ноября 2023, 07:14 Мощнейший космический луч из космоса зафиксировали в США Ученые Telescope Array обнаружили мощный космический луч неизвестной природы Freepik

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Международная коллаборация исследователей и ученых проекта Telescope Array зафиксировала мощный космический луч, природа которого пока что неизвестна. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

«Мы отслеживаем траекторию движения нового луча, чтобы определить источник. Однако пока что не удалось выявить нечто со столь большим уровнем энергии. В этом кроется загадка», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе Университета Юты отметили, что в 1991 году исследователи также фиксировали космические лучи, которые оказались самыми мощными в истории наблюдений на тот момент. Обнаружить их удалось с помощью специальной телескопической решетки, общая площадь которой составила порядка 700 километров.

Ранее бывший директор отдела Пентагона по аномальным явлениям Шон Киркпатрик отметил, что отсутствие внеземной жизни с учетом масштабов Вселенной статистически невозможно.