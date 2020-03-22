Мощнейшее за 140 лет землетрясение случилось в Хорватии. Вот его последствия

Разрушительное землетрясение произошло неподалеку от хорватской столицы — Загреба. Обрушились фасады зданий, пострадали автомобили. Такого в Хорватии не было 140 лет. Очевидцы поделились в соцсетях видео и фото с последствиями природного катаклизма.

С одного из зданий в узкой улице, которая ведет на площадь, осыпались штукатурка и кирпичи. Разрушился шпиль местного собора.

Разрушения в городе сильные. От некоторых зданий отлетели массивные куски стен. Один из таких превратил припаркованную машину в лепешку.

Загреб сейчас похож на город после артиллерийского обстрела. Некоторые здания обрушились на проезжую часть дорог и трамвайные пути.

От землетрясения серьезно пострадала одна из городских больниц, а в супермаркете с полок попадали продукты.

Это разрушительное землетрясение случилось в дни карантина из-за коронавируса. Именно поэтому удалось избежать большого количества пострадавших и жертв. Люди в основной массе сидят дома. Туристы перестали приезжать в Загреб. Фасады рушились на пустые улицы.

Утром 22 марта в шести километрах от Загреба произошло землетрясение магнитудой 5,3. После этого было еще несколько подземных толчков. Эпицентр находился в 10 километрах под землей. Ранее в скорой помощи хорватской столицы сообщили о погибшем 15-летнем мальчике.

Позже медики заявили, что парень жив и находится сейчас в реанимации. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отметил, землетрясение в Загребе стало сильнейшим в стране за последние за 140 лет.