Мощная жара сожгла целую деревню в Канаде

Населенный пункт Луттон в провинции Британская Колумбия в Канаде практически стерт земли. Причина — лесные пожары. В стране установлен абсолютный температурный рекорд. Воздух прогрелся до +49,6 градуса .

Как сообщил телеканал CBC, пламя уничтожило 90% всех построек в деревне. В частности, полицейский участок и медицинский пункт. Из этого места спешно уехала примерно тысяча человек. На сборы у них было не более 15 минут. Местонахождение части жителей до сих пор не установлено.

С конца прошлой недели в провинциях Британская Колумбия Альберта и части районов провинции Саскачеван, в южных частях арктических территорий страны — Юкона и Северо-Западных территорий — установилась аномальная жара. Температура поднялась до +40…+45 градусов. В некоторых местах жара начала спадать 29 июня. Однако в других — жара продержится до конца недели. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее появлялась информация, что в Британской Колумбии зафиксированы 26 лесных пожаров. Сотни домохозяйств попросили эвакуироваться. Данных о пострадавших или погибших нет, уточнила «Российская газета».