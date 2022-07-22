Мощная волна помешала проведению свадебной вечеринки на Гавайях

На Гавайях мощная волна помешала проведению свадебной вечеринки. Поток воды буквально накрыл собравшихся на берегу людей, смыл несколько столов и испортил наряды у девушек. Об этом написал «Ридус».

В результате случившегося пострадавших нет.

По словам пользователей Сети, природа, таким образом, решила преподнести молодоженам подарок.

«Зато какие воспоминания у всех будут! Кто еще может рассказать о том, что его свадьбу накрыла океанская волна?», «Может это, как дождь на свадьбе, к долгой и счастливой семейной жизни?», «Мне тоже кажется, что эту волну можно считать хорошей приметой», — написали они.