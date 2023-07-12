Мир 12 июля 2023, 15:12 Мощная солнечная буря обрушится на Землю и вызовет «интернет-апокалипсис» — СМИ Daily Star: солнечная буря обрушится на Землю и приведет к концу интернета в 2025 году piqsels

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На Землю надвигается мощная солнечная буря, которая может вызвать «интернет-апокалипсис» в 2025 году. Об этом написала британская газета Daily Star.

Солнечные бури содержат электромагнитные импульсы, которые могут вызвать разрушительные последствия для Земли, если они достаточно велики, сказано в статье. В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований СМИ сообщили, что некоторые энергосистемы могут полностью разрушиться или отключиться».

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«Солнечные бури содержат электромагнитные импульсы, которые могут вызвать разрушительные последствия для Земли, если они достаточно велики», — сообщили журналисты.

Опасения по поводу «интернет-апокалипсиса», уточнило издание, усилились после комментария исследовательницы из США Сангиты Адбу Джиоти, которое она сделал в 2021 году. Тогда эксперт говорила, что мощные солнечные вспышки способны спровоцировать отключения интернета по всему миру. Однако Джиоти позже признала, что это не приведет к полному отключению интернета.

«Она заявила, что „сожалеет“ об использовании этой фразы и что она „просто привлекла слишком много внимания“», — написала Daily Star.

Тем не менее, в сети продолжаются разговоры о возможном конце интернета. Люди называют «интернет-апокалипсис» страшным безумием. Журналисты британской газеты добавили, что НАСА не прокомментировало вероятность конца интернета из-за солнечной бури в 2025 году.

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