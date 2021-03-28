Мощная песчаная буря накрыла Пекин второй раз за месяц. Видео

В воскресенье, 28 марта, на Пекин второй раз за месяц обрушилась мощная песчаная буря. Она полностью накрыла город, что даже солнца не видно.

В Сети появились кадры природной аномалии, на них можно разглядеть, что огромная волна из песка высотой сотни метров стремительно поглощает все на своем пути.

«Ужасная песчаная буря, день похож на ночь, будьте осторожны, когда путешествуете!» — написали пользователи соцсетей.

По данным телеканал «Россия 24», в Пекине объявлен «желтый» уровень опасности из-за песчаной бури. Допустимое количество вредных частиц в воздухе превышено в 10 раз. Кроме того, загрязнение достигло опасного для здоровья уровня, также ощущается сильный запах пыли. По данным синоптиков, к вечеру все должно пойти на спад, уточнила «Газета.ru».

Эксперты считают, что причиной песчаных бурь в регионе стало малое количество осадков и засушливая погода в регионе. Поэтому они, скорее всего, продлятся до конца апреля.