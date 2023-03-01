Мир 01 марта 2023, 16:38 Мощь российской армии отрезвила США Ветеран США Дрейвен заявил о развеявшей иллюзии США мощи российской армии РИА «Новости»

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Успехи российской армии в ходе специальной военной операции открыли США глаза, что это совсем не тот противник, с которым они хотели бы встретиться в реальном бою, привыкнув одерживать победы над боевиками в Ираке и Афганистане. Об этом на своей странице в Twitter написал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

Он подчеркнул, что российская армия оказалась совсем другой, нежели ее считало командование американских войск.

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«США поняли, что противостояние России — это не сафари, какими были Афганистан и Ирак», — написал Дрейвен.

Ветеран добавил: тем, кто считал бои в странах Ближнего Востока настоящей войной, пора избавиться от наивных иллюзий. Настоящее противостояние — это сражение с равной по силе, обученной и гордой армией.

Дрейвен подчеркнул, что многие годы американские политики и журналисты убеждали всех сограждан в непобедимости своих войск. Но специальная военная операция отрезвила и открыла глаза даже самым наивным.

Ветеран Вооруженных сил США и писатель Ноктис Дрейвен уже обращался к американским наемникам с призывом отказаться от сражений на стороне Украины и вернуться домой, так как это противостояние к ним не имеет никакого отношения.