Мир 01 января 2024, 12:06 Мощь России в противостоянии санкциям признали на Западе Myśl Polska: Запад проиграл экономическую войну с Россией РИА «Новости»

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Западные страны проиграли в экономической войне с Россией, которой удалось выдержать мощное санкционное давление. Об этом в материале для издания Myśl Polska написал обозреватель Анджей Щесняк.

По его словам, Запад хотел «отправить Россию в нокаут», но все эти планы полностью провалились.

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«Россия выдержала все. Как говорится, победителем станет не тот, кто наносит сильные удары, а тот, кто способен их выдержать», — отметил Щесняк.

Журналист обратил внимание, что Запад не отказался от своих планов и постарается нанести России новый ущерб в рамках экономической войны.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что западные страны надеялись ослабить Россию санкциями, но в итоге лишь причинили вред самим себе, писал RT. А представитель МИД Александр Грушко отмечал, что Евросоюз на постоянной основе разрабатывает новые антироссийские ограничения.