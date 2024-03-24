Мир 24 марта 2024, 17:55 «Мощь интеллекта». Захарова иронично отреагировала на выводы ФРГ о теракте Захарова: в ФРГ выдвигают версии о теракте в Подмосковье, но не о подрыве СП Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что связанные с «Исламским государством» (запрещено в России) террористы якобы причастны к атаке в Crocus City Hall. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что немецкие власти почему-то спешат с выводами по теракту в Красногорске, но не торопятся расследовать подрывы на газопроводе «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Глубокий анализ. Сила мысли. Мощь интеллекта. Когда, интересно, эта женщина с такой же уверенностью скажет что-нибудь про теракты в отношении „Северных потоков“», — с иронией отреагировала Захарова.

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Дипломат заметила, что в Германии за 1,5 года не придумали ни одной версии. Там даже не стали объяснять подрыв газопровода атакой террористов.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что американские власти не видят свидетельств, указывающих на причастность Украины к теракту в Подмосковье. По последним данным, а результате нападения погибли 137 человек, пострадали — 180.