Мир 19 июля 2023, 03:48 Морские перевозки российской нефти упали до минимума за последний месяц Bloomberg: морские перевозки российской нефти упали до 3,1 миллиона баррелей в сутки РИА «Новости»

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Морские перевозки российской нефти упали за последний месяц до рекордного минимума по сравнению с февралем. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на данные по отслеживанию судов.

По состоянию на 16 июля перевозки сократились до 3,1 миллиона баррелей в сутки. Это на 270 тысяч баррелей в сутки ниже уровня, зафиксированного в феврале перед добровольным решением России о снижении уровня добычи нефти. На тот момент он составил 3,38 миллиона баррелей в сутки.

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Поставки в Азию снизились до 2,77 миллиона баррелей в сутки, в Индию — до 1,75 миллиона баррелей в сутки.

В Минэнерго России накануне проинформировали, что Москва сократит экспортный график на август в рамках добровольного сокращения поставок нефти. Снижение объемов экспортного графика затронет как отгрузки в направлении морских портов России, так и трубопроводные поставки, уточнил RT.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия к началу июля лишилась большей части «теневого» танкерного флота для перевозки нефти. Речь идет об индийской компании Gatik Ship Management из Мумбаи, которая в настоящее время управляет флотом из четырех танкеров, хотя в апреле их было 42.