Морские перевозки подорожали в несколько раз из-за застрявшего в Суэцком канале судна

Стоимость морских перевозок по некоторым направлениям из-за перекрытия Суэцкого канала, который сел на мель, выросла в несколько раз. Контейнеровоз Ever Given мешает движению 185 судов.

Доставка 12-метрового контейнера из Китая в Европу, по данным Bloomberg, выросла почти в четыре раза, по сравнению с мартом 2020 года — до восьми тысяч долларов.

Перевозка нефтепродуктов с Ближнего Востока в Китай выросла до 1371 долларов, а фрахт судов Suezmax за один миллион баррелей нефти составляет около 17 тысяч долларов в день. По словам экспертов американского издания, цены приблизились к уровню июня 2020 года, когда во всем мире действовал жесткий локдаун.

Разблокировка Суэцкого канала может занять несколько недель, пока же суда будут отправлять через Африку, что увеличит маршрут почти на 10 тысяч километров. Это прибавит расходы на топливо, а значит стоимость перевозок будет продолжать расти. Например, стоимость перевозки супертанкером нефтепродуктов с Ближнего Востока до Европы может увеличиться на 300 тысяч долларов.

В четверг, 25 марта, стало известно, что движение судов по Суэцкому каналу полностью остановилось в обе стороны из-за операции по снятию с мели застрявшего поперек русла контейнеровоза. Ожидание обходится потерями около 9,6 миллиарда долларов в день.