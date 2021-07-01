Морские пехотинцы отработали рейды у границ России

Морские пехотинцы из США, Украины, Грузии и Молдавии в рамках учений Sea Breeze отработали рейды в тыл противника. Отработка проходила в Херсонской области, неподалеку от Крыма.

Минобороны Украины сообщило в Facebook, что морские пехотинцы сразу из нескольких стран действовали в составе единого многонационального подразделения. Сначала группа получила задание. По легенде, они должны были пройти в тыл условного противника и уничтожить объекты инфраструктуры военного назначения.

Последний этап — возвращение в район сосредоточения. Но на пути для участников учений устроили засаду.

Многонациональные учения Sea Breeze 2021 стартовали 28 июня. Они проходят в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины. В них задействованы военные из 32 стран.

Эти учения называют самыми масштабными по количеству стан за всю их историю. Sea Breeze пройдут в два этапа. Сначала отработают развертывание кораблей. Потом участники учений будут учиться поражать цели противника.

Учения Sea Breeze проводятся ежегодно, начиная с 1997 года.