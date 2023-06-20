Мир 20 июня 2023, 21:13 Морские отгрузки российской нефти Urals в Китай упали на 50% Reuters: отгрузки российской нефти марки Urals в Китай упали на 50% в начале июня РИА «Новости»

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Морские отгрузки российской нефти марки Urals в Китай упали на 50% с 1 по 19 июня по сравнению с маем. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на данные системы слежения за судами на портале Refinitiv Eikon.

В Китай за указанный период доставили только 0,26 миллиона тонн нефти, тогда как в мае объем поставок составил 0,67 миллиона тонн. В период с 1 по 19 июня объем отгрузки нефти Urals с рейдовых перевалок составил 0,3 миллиона тонн. Относительно результатов того же периода показатели сократились на 30%, когда было отгружено 0,42 миллиона тонн.

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Эксперты агентства предположили, что это может быть связано с окончанием квот у независимых переработчиков нефти. А альтернативная нефть, например, иранская, в этот период продавалась по более выгодной цене. В то же время трейдеры не исключают, что в июле объем поставок российской нефти марки Urals в Китай может вырасти.

Ранее аналитик канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов предположил, что цены на нефть, скорее всего, в ближайшее время начнут расти. На данный момент изменения на рынке еще не очень заметны, но уже в скором времени ситуация изменится из-за грядущего дефицита топлива.