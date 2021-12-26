Морозы сделали из фонтана айсберг в Анкаре. Фото

Пришедшие в Анкару морозы превратили в айсберг фонтан в парке Кугулу. При этом обычно фонтаны там работают круглый год, сообщило РИА «Новости».

В течение последних дней столбик термометра опускался в ночное время в Анкаре до -8 градусов. В результате похолодания в парке Кугулу полностью замерз один из фонтанов. Муниципальным работником пришлось сделать в пруду проруби для птиц, которые теперь приспосабливаются к новым условиям.

Как отметило агентство, в городе не редко температура воздуха опускается ниже нуля зимой. Несмотря на это, фонтаны в парке никогда не отключают.

Сейчас в Анкаре нулевая температура. В воскресенье, 26 декабря, днем ожидается до +6 градусов, а ночью похолодает до -1 градуса.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей центральной части России об ухудшении погоды. Все начнется с усиления ветра, а потом повалит снег. На город обрушится минимум пять-семь миллиметров осадков. Причиной этому станет циклон «Квинтинус».