Мир 21 января 2024, 01:54 Морозы привели к гибели более 60 человек в США NBC: 61 человек погиб в США из-за арктических морозов РИА «Новости»

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Более 60 человек стали жертвами арктического циклона за последнюю неделю в США. Об этом сообщил телеканал NBC.

«В общей сложности число погибших из-за непогоды в США увеличилось по меньшей мере до 61», — указали в сообщении.

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Самое большое число жертв стихии зарегистрировали в Теннесси и Орегоне. В ряде американских штатов синоптики зафиксировали аномальные морозы до –35 градусов.

Представители службы по чрезвычайным ситуациям в Миссисипи предупредили, что при длительном нахождении на открытом воздухе вероятны обморожения и гипотермия.

Морозная зимняя погода обрушилась на большую часть Соединенных Штатов в конце прошлой недели. Во многих регионах центральной части страны наблюдались сильные снегопады.

В 2023 году на США обрушился арктический шторм. Резкое понижение температуры, снегопады и сильный ветер привели к обрыву линий электропередач и авариям на дорогах. Также не обошлось и без человеческих жертв.