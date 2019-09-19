Морозов назвал обнадеживающим призыв Бойко к Киеву по вопросу Донбасса

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал обнадеживающим призыв Бойко, выразив надежду, что высказывание украинского депутата приведет к прогрессу мирного урегулирования конфликта. По его словам, это единственный путь для решения сложившейся ситуации.

«Это очень обнадеживает, что в Верховной раде присутствуют разумные депутаты, которые понимают важность именно мирного урегулирования гражданского противостояния в Донбассе и реализации признанного на международном уровне механизма урегулирования, который определен в Минских соглашениях», — заявил Морозов.