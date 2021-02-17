Мужчину в Великобритании посадили на 28 лет. Он хотел отравить мороженым принца Джорджа

Суд в Великобритании приговорил к 28 годам тюрьмы мужчину, планировавшего убийство членов королевской семьи. Он хотел отравить мороженым принца Джорджа и других представителей династии.

Теракт готовил 27-летний Сахайб Абу, сообщил телеканал Sky News. Осуществить задуманное мужчина намеревался во время пандемии коронавируса.

Яд обвиняемый хотел добавить в мороженое в ближайшем супермаркете. По его замыслу, лакомство должны были купить члены королевской семьи.

Абу арестовали еще 9 июля 2020 года. Приговор ему вынесли недавно. Сам мужчина отрицал свою причастность к подготовке террористического акта.

Семилетний принц Джордж — старший ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Герцог и герцогиня Кембриджские воспитывают еще двоих детей, пятилетнюю Шарлотту и двухлетнего Луи.

После новости о второй беременности сестры Пиппы жена принца Уильяма задумалась о четвертом ребенке. Из-за пандемии коронавируса она временно отказалась от этой идеи и вернулась к ней после разработки вакцины от ковида. Королева Великобритании Елизавета II отнеслась к планам внука и его супруги положительно.