Мороженое из ДНР будут привозить в Россию

Владимир Путин подписал указ, снимающий ограничения на экспорт и импорт для самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. В разговоре с «Парламентской газетой» глава ДНР Денис Пушилин рассказал, какую продукцию республика планирует экспортировать в Россию.

«Основные экспортные товары Донецкой народной республики — это продукция металлургии, уголь, холодильное оборудование, резинотехнические изделия, цемент, макаронные и кондитерские изделия, подсолнечное масло, зерновые, соусы, мороженое», — сообщил Пушилин.

Он назвал указ Путина «прорывным» для ДНР и отметил, что увеличение объемов производства создаст новые рабочие места в республике, поспособствует росту зарплат и улучшению качества жизни населения.