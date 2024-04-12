Мир 12 апреля 2024, 16:45 Моряков спасли в Тихом океане благодаря выложенному из листьев слову help CBS: выложенное из листьев на берегу слово help спасло моряков в Тихом океане Unsplash

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Трое моряков из-за неисправной лодки оказались на необитаемом острове в Тихом океане в районе Микронезии. Однако находчивость спасла им жизнь, сообщил телеканал CBS.

По данным журналистов, моряки выложили на берегу пальмовыми листьями слово help. Надпись заметили с самолета, участвовавшего в спасательной операции. Ее организовали береговая охрана и ВМС США.

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К острову вскоре прибыл катер береговой охраны, который доставил моряков домой. По мнению координатора миссии Челси Гарсии, им помогла изобретательность.

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