Моряки Queen Elizabeth массово заразились коронавирусом

Около 100 членов экипажа на борту авианосца ВМС Великобритании Queen Elizabeth заразились коронавирусом. Вспышка инфекции произошла среди моряков, которые были полностью вакцинированы. Об этом сообщила «Би-би-си».

Случаи заражения коронавирусом выявили не только на борту флагмана британских ВМС, но и еще на нескольких кораблях, сопровождающих его в Индийском море.

В Минобороны Британии заявили, что все члены экипажа еще на этапе развертывания получили две дозы вакцины от коронавируса. Глава ведомства Бен Уоллес заверил, что ситуация под контролем.

Авианосец Queen Elizabeth 22 мая покинул базу в Портсмуте и встал во главе авианосной ударной группы. Корабли отправились в поход, который должен продлиться 28 недель. Группе предстоит преодолеть более 48 тысяч километров. Четверть пути уже пройдена.

Всего в составах экипажей на кораблях находятся около 3700 человек. По данным The Sun, некоторые моряки получили положительный результат теста на коронавирус в кипрском Лимассоле.

Несмотря на это, ударная группа не собирается прекращать поход.

Ранее в Британии решили отменить масочный режим. Он прекратит действовать с 19 июля.