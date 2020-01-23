Моряк «нашел» пропавшие с кораблей ВМС Украины унитазы
О судьбе унитазов рассказал YouTube-каналу «Миша из Канады» один из украинских моряков. Его имя не называется. Лицо собеседника автора канала «дядя Миша» тоже предпочел скрыть.
Моряк показал два возвращенных Россией катера и ответил на вопрос канала про пресловутые унитазы.
«Да они там и стоят», — заявил молодой человек. По его словам, унитазы никто не снимал, о них было «неправильно доложено».
В ноябре 2018 года несколько военных украинских кораблей вместе с экипажами задержали в территориальных водах России. Они опасно маневрировали в районе Керченского пролива и не реагировали на требования российских пограничников.
В 2019 году корабли и арестованные моряков вернули на родину. Командование ВМС Украины после этого заявило, что недосчиталось на катерах предметов сантехники. После этого к украинскому посольству в Москве активисты принесли несколько унитазов, раскрашенных в желто-голубой цвет.