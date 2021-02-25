Моряк из Литвы упал за борт и 14 часов провел в Тихом океане

Литовский моряк Видам Перевертилов потерял сознание и оказался за бортом корабля, упав в воду. Мужчина провел в Тихом океане 14 часов и сумел спастись. Об этом сообщило «Би-би-си».

Инженер компании Silver Supporter, осуществлявшей перевозки между портом Туаранга в Новой Зеландии и британской территорией Питкэрн, после работы в машинном отделении почувствовал жар и головокружение. Матрос решил подышать свежим воздухом и вышел на палубу, но потерял сознание и упал в воду. Экипаж корабля не заметил, что Перевертилов пропал, и сухогруз продолжил следование.

Оказавшись за бортом, моряк пытался удержаться на плаву. Заметив на горизонте черную точку, он поплыл к ней. Это оказался рыбацкий буй. Подплыв к нему, он схватил его и стал ждать, пока его спасут.

На судне заметили пропажу моряка лишь спустя шесть часов. Капитан развернул корабль и двинулся на поиски Перевертилова. Изучив журнал, они установили, что когда моряк был на борту, корабль находился в 400 морских милях от южных островов Французской Полинезии. Находившиеся в районе военные корабли и авиация Франции подключились к поискам. Но в конечном итоге моряка нашел экипаж его собственного грузового корабля. Перевертилов увидел его и помахал рукой, начал кричать.