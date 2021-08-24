Моргулов и представитель Южной Кореи провели консультации

Заместитель главы МИД России Игорь Моргулов провел консультации вместе со спецпредставителем МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт МИД.

В сообщении говорится, что политики обсудили обстановку вокруг Корейского полуострова. «Подчеркнута важность продолжения регулярного диалога между Россией и Республикой Корея, а также всеми другими вовлеченными сторонами», — рассказали в МИД. Уточняется, что стороны должны заняться урегулированием проблем региона.