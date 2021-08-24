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    24 августа 2021, 19:43

    Моргулов и представитель Южной Кореи провели консультации

    Дарья Морозова

    Заместитель главы МИД России Игорь Моргулов провел консультации вместе со спецпредставителем МИД Южной Кореи по вопросам мира и безопасности. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт МИД.

    В сообщении говорится, что политики обсудили обстановку вокруг Корейского полуострова.

    «Подчеркнута важность продолжения регулярного диалога между Россией и Республикой Корея, а также всеми другими вовлеченными сторонами», — рассказали в МИД.

    Уточняется, что стороны должны заняться урегулированием проблем региона.