Морг на Украине превратят в отель с рестораном

Здание, в котором раньше находился морг, выставили на торги в украинском Луцке. Чтобы отреставрировать его, новому владельцу придется потратить более 66 миллионов рублей — его переделают под отель с рестораном.

Об этом сообщила «Страна.ua». Издание уточнило, что здание решили продать, потому что в бюджете города нет средств на реставрацию этого памятника архитектуры.

«Мы отдадим помещения за одну гривну в месяц на 20 лет, владелец осуществит реставрационные работы», — сказал городской председатель Игорь Полищук.

Сейчас здание бывшего морга находится в аварийном состоянии. Его планируют переделать под отель с ресторанами, кроме того, там расположат другие заведения. Издание уточнило, что кроме морга в нем раньше были помещения бюро судебно-медицинской экспертизы, инспекция по контролю качества лекарственных средств, похоронное бюро, а также центр национально-патриотического воспитания. Последние два до сих пор находятся в здании.

По данным газеты, что станет с похоронным бюро пока неизвестно, а центр национально-патриотического воспитания планируют перенести на другую улицу.