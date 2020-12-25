Морг на Украине превратят в отель с рестораном
Об этом сообщила «Страна.ua». Издание уточнило, что здание решили продать, потому что в бюджете города нет средств на реставрацию этого памятника архитектуры.
«Мы отдадим помещения за одну гривну в месяц на 20 лет, владелец осуществит реставрационные работы», — сказал городской председатель Игорь Полищук.
Сейчас здание бывшего морга находится в аварийном состоянии. Его планируют переделать под отель с ресторанами, кроме того, там расположат другие заведения. Издание уточнило, что кроме морга в нем раньше были помещения бюро судебно-медицинской экспертизы, инспекция по контролю качества лекарственных средств, похоронное бюро, а также центр национально-патриотического воспитания. Последние два до сих пор находятся в здании.
По данным газеты, что станет с похоронным бюро пока неизвестно, а центр национально-патриотического воспитания планируют перенести на другую улицу.