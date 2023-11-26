Мир 26 ноября 2023, 18:12 Море вышло из берегов после ливня в Турции Море вышло из берегов в Турции и затопило Анталью и Измир после ливня Marijan Murat / dpa / Global Look Press

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Средиземное и Эгейское моря вышли из берегов в Турции, подтопив Анталью и Измир. Об этом сообщила газета Anadolu.

По данным источника, вода дошла до нескольких городов в провинции Анталья, однако речь идет о населенных пунктах, которые сильно удалены от туристических объектов.

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В Измире море подтопило ряд небольших поселений, вода пришла в магазины, многоквартирные дома, офисы, сады и береговые линии.

Газета Huttiyet уточнила, что Управление по чрезвычайным ситуациям Турции объявило предпоследний — «оранжевый» — уровень погодной опасности в ряде поселений на юго-западе страны.

Синоптики предупредили, что в Анталье в ближайшее время пройдет гроза. Интенсивность осадков, по прогнозам, существенно снизится после второй половины дня в понедельник, 27 ноября.

Издание NTV добавило, что в субботу в провинции Мугла также прошло мощное торнадо.

В сентябре в Турции также прошли сильные ливни, жертвами стали три человека.