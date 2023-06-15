Мир 15 июня 2023, 14:39 Море в Одессе окрасилось в зеленый цвет после ЧП на Каховской ГЭС Черное море в Одессе стало зеленым после разрушения Каховской ГЭС «ВКонтакте»

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Последствия разрушения Каховской ГЭС заметили жители Одессы. Море там стало зеленого цвета. Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

Кадры сделаны на одном из городских пляжей. На них видны мутные желто-зеленые волны, подкатывающие к берегу. На самом пляже находятся люди, но в воду никто не заходит.

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Разрушение Каховской ГЭС произошло в начале июня. В результате этого населенные пункты Херсонской области оказались затоплены. Погибли 18 человек, 93 местных жителя госпитализировали. Глава МЧС Александр Куренков призвал приравнять разрушение ГЭС к чрезвычайной ситуации федерального характера в России. По данным ведомства, сумма ущерба составила более 1,2 миллиарда рублей.

Президент России Владимир Путин обвинил украинскую сторону в разрушении Каховской ГЭС. Он отметил, что Украина «стремилась к этому». Он добавил, что затопление скотомогильников и кладбищ после разрушения станции — проблема серьезная, но решаемая. К работе над ней подключат специалистов.