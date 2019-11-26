Море как желе. Азовское побережье скрылось под тысячами медуз

Прибрежная зона стала похожа на мостовую, вымощенную вместо камней медузами. Еще больше их остается на мелководье — море будто превратилось в желе.

Местные жители полагают, что гибель медуз связана с сильным штормом, пришедшим в Крым на прошлой неделе.

Из-за сильного сгонного ветра море отошло от привычной линии на сотню метров. Специалисты уже объяснили это явление затяжным сильным ветром. Также они отметили, что никакой угрозы ни для людей, ни для флоры и фауны нет. Сгон — распространенное явление на Азовском побережье. Обычно оно происходит с меньшим размахом.

«Постоянно дующий ветер отжимает воду в направлении своего движения. Когда ветер меняет свое направление, то вода возвращается. Это достаточно распространенное и известное природное явление в Азове. Ничего сверхъестественного в этом нет», — объяснил заслуженный эколог РФ Андрей Пешков.