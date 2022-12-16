16 декабря 2022, 05:56
Моравецкий призвал Европарламент не поучать Польшу
Премьер Польши Моравецкий: Маски в Европарламенте сорваны
Премьер Польши Матеуш Моравецкий осудил Европарламент после громкого коррупционного скандала. По его словам, Брюссель не должен поучать другие страны о законности, сообщил портал Interia.
«Те, кто пытаются поучать другие страны, в том числе Польшу, о том, что такое верховенство закона, должны бить себя в грудь и прибраться в своем собственном дворе», — отметил польский политик.
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По мнению Моравецкого, Европарламент превратился в балаган. Сейчас, когда «маски сорваны», власти ЕС должны «привести себя в порядок», подчеркнул глава польского правительства.
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Накануне в Брюсселе прошли обыски в связи с коррупционным скандалом. Правоохранители задержали заместителя председателя Европарламента Еву Кайли. Политика тут же исключили из партии.
Ранее сообщалось, что Евросоюз выразил готовность не останавливаться на девятом пакете антироссийских санкций.
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