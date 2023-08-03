Мир 03 августа 2023, 15:47 Моравецкий испугался проникновения в Польшу «вагнеровцев» под видом мигрантов Премьер Моравецкий: бойцы «Вагнера» могут переодеться в мигрантов и проникнуть в Польшу РИА «Новости»

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Бойцы ЧВК «Вагнер» могут выдать себя за мигрантов и устраивать провокации ради попыток проникновения в Польшу, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Тема присутствия «вагнеровцев» в Белоруссии была одной из основных на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщило издание Salon24.

Глава правительства Польши объяснил переброску военных к восточным границам боязнью бойцов ЧВК.

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«Они (бойцы „Вагнера“ — прим. ред.) могут переодеваться в нелегальных мигрантов, чтобы проникать на территорию Польши и других стран НАТО», — заявил Моравецкий журналистам после переговоров с Науседой.

Он добавил, что военнослужащие якобы планируют заниматься диверсиями, которые могут иметь «драматические последствия».

Моравецкий отметил, что численность «вагнеровцев» в Белоруссии якобы растет. Этот процесс он назвал проверкой реакции со стороны Польши и других стран Североатлантического альянса.

Президент Литвы Гитанас Науседа не исключил, что власти закроют границу с Белоруссией из-за присутствия бойцов ЧВК в соседней республике. Глава государства добавил, что меры в связи с этим необходимо принимать совместно с руководством Польши и Латвии, сообщил RT.

Белорусский лидер Александр Лукашенко успокоил испуганных «вагнеровцами» жителей Польши. По его словам, перемещение бойцов связано с обучением местных военных.