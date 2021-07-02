Мораторий на смертную казнь ввели в США

Минюст США ввел мораторий на смертную казнь в стране. Он будет снят, когда в правительстве пересмотрят изменения, введенные в процедуру смертной казни Трампом, сообщил Рitеr.ТV.

Дональд Трамп, будучи президентом, ввел ряд изменений в политику применения смертной казни. В частности, приговоренным стали вводить сильное снотворное средство. Теперь эксперты оценят «риск боли и страданий» во время применения препарата. После пересмотра введенных Трампом изменений мораторий будет снят.