Мир 17 февраля 2024, 13:03 Моральное поражение для Киева. В Госдуме отреагировали на выход ВСУ из Авдеевки Депутат Чепа: выход ВСУ из Авдеевки — моральное поражение для властей Украины РИА «Новости»

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Отступление ВСУ из Авдеевки стало моральным поражением для властей Украины. Такое мнение в беседе с Lenta.ru выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По мнению парламентария, освобождение Авдеевки навряд ли станет переломным моментом, однако этот город имеет очень важное значение.

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«Это знаковое место, где на протяжении многих лет создавался эшелонированный укрепрайон, куда ВСУ бросали очень много сил, резервов», — напомнил Чепа.

Потеря города будет для Украины определенным моральным поражением, подчеркнул он.

Ранее о выводе подразделений из Авдеевки заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, решение связано с планом перевести войска к обороне «исходя из оперативной обстановки».

Президент Украины Владимир Зеленский уже попытался оправдаться за отступление из города, выступая на Мюнхенской конференции. В свое речи он не забыл в очередной раз упомянуть, что западные партнеры передают Киеву недостаточно вооружения.