«Морально готовятся к войне»: в России назвали провокацией подготовку США к ядерному удару

На военных учениях всегда присутствует воображаемый противник, и он всегда безликий. То, что американцы провели учения по сценарию «ядерной атаки России на Европу» — это очередная провокация. Власти США морально готовят личный состав и простых людей к войне с Россией.

«Когда идет учение, всегда делаются мифические вызовы. Никто никогда напрямую ничего не говорит. Сегодня они (США — прим. ред.) психологически, практически, морально готовят свой личный состав [армии], население к тому, что они готовятся к войне с Россией с применением ядерного оружия. Во всем этом есть огромная и серьезная провокация», — сказал «360» сенатор Франц Клинцевич.

Собеседник добавил, что эта провокация формирует представление, что в мире самое большое зло — это Россия и всем надо быть готовым к борьбе с ней.

Ранее Пентагон сообщил, что США провели «небольшие» учения на случай российского ядерного удара по НАТО в Европе. Во время этого военного мероприятия Соединенные Штаты репетировали ответную ядерную атаку.