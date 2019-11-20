Моралесу захотелось вернуться на родину
Бывший боливийский лидер Эво Моралес выказал желание вернуться на родину и доработать свой четвертый срок на посту главы государства, который заканчивался в январе следующего года. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на американские СМИ.
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Моралес заметил, что его нахождение в стране поможет наладить ситуацию, сложившуюся в Боливии. Отмечается, что политик планирует сформировать новый избирательный орган, взаимодействуя с оппозицией. Он пообещал, что не будет баллотироваться на следующие выборы, если ему дадут доработать четвертый президентский срок. По данным издания, Моралесу пришлось уйти в отставку из-за требований армии и протестов местного населения.