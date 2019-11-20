Моралесу захотелось вернуться на родину

Революция наизнанку. В Боливии «демократично» разгоняют сторонников Моралеса газом и дубинками Подробнее

Моралес заметил, что его нахождение в стране поможет наладить ситуацию, сложившуюся в Боливии. Отмечается, что политик планирует сформировать новый избирательный орган, взаимодействуя с оппозицией. Он пообещал, что не будет баллотироваться на следующие выборы, если ему дадут доработать четвертый президентский срок. По данным издания, Моралесу пришлось уйти в отставку из-за требований армии и протестов местного населения.