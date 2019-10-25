Моралес выиграл президентские выборы в Боливии

На президентских выборах в Боливии победил действующий президент страны Эво Моралес. Своего ближайшего соперника Карлоса Месу он обогнал более чем на 10% голосов.

Итоговые данные выборов первого тура, прошедшего 20 октября, огласил Высший избирательный суд Боливии, сообщило РИА «Новости».

За Моралеса проголосовали 47,07% населения страны. Меса заручился поддержкой 36,51% избирателей. Для победы в первом туре кандидату требуется набрать свыше 50%. Победа также возможна, если отрыв от ближайшего оппонента составит 10%. В случае с Моралесом и Месой речь идет о 10,56%.

В избиркоме уточнили, что обработаны 99,9% голосов: четыре акта, которых не хватало до 100%, были аннулированы. Явка на выборы составила 88,31%.

Сам Эво Моралес заявил, что победил в первом туре президентских выборов, еще 24 октября. Он уже получил поздравление с избранием от МИД Венесуэлы и правительства Мексики.

Президент Боливии заявил о попытке госпереворота Подробнее

Оппозиция была недовольна процессом подсчета голосов. Замечания он вызвал и у Организации американских государств, которая наблюдала за выборами. В ОАГ рекомендовали провести второй тур.

В нескольких городах Боливии начались беспорядки, которые Моралес назвал попыткой госпереворота.