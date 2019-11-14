Моралес увидел американский след в госперевороте в Боливии

Революция наизнанку. В Боливии «демократично» разгоняют сторонников Моралеса газом и дубинками Подробнее

«Мы осуждаем решение Трампа признать действующее и самопровозглашенное правое правительство», — цитируют экс-президента «Известия».

Моралес напомнил, что в свое время американские партнеры навязали Венесуэле оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, а сейчас они признают и. о. глав Боливии сенатора Жанин Аньес.

По данным издания, Моралес сейчас находится в Мексике, которая предоставила ему политическое убежище. Он признался, что готов вернуться в Боливию, если этого захочет его народ. По мнению политика, национальный диалог необходим.