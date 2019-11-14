Моралес увидел американский след в госперевороте в Боливии
Бывший лидер Боливии Эво Моралес на своей странице в Twitter выразил уверенность, что госпереворот в его стране — «это политический и экономический заговор», который исходит от Вашингтона. На публикацию экс-президента обратила внимание «Газета.ru».
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«Мы осуждаем решение Трампа признать действующее и самопровозглашенное правое правительство», — цитируют экс-президента «Известия».
Моралес напомнил, что в свое время американские партнеры навязали Венесуэле оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, а сейчас они признают и. о. глав Боливии сенатора Жанин Аньес.
По данным издания, Моралес сейчас находится в Мексике, которая предоставила ему политическое убежище. Он признался, что готов вернуться в Боливию, если этого захочет его народ. По мнению политика, национальный диалог необходим.