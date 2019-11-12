Моралес пообещал, что вернется в Боливию «с большей силой»

Экс-президент Боливии Эво Моралес покинул страну. Политик направился в Мексику, но рассчитывает вернуться в ближайшее время. Причем рассчитывает сделать это «с большей силой и энергией».

О своем отъезде Моралес написал в Twitter. Ранее стало известно, что ушедшему в отставку республиканскому лидеру Мехико предоставил политическое убежище.

«Сестры и братья, я уезжаю в Мексику благодаря властям братского народа, которые предоставили нам убежище и сберегли наши жизни», — заявил бывший президент Боливии.

Моралес подчеркнул, что «покидать страну по политическим причинам» ему больно, но пообещал быть в курсе происходящего.

«Скоро я вернусь с большей силой и энергией», — заключил политик.

Моралес уже сел в правительственный самолет, который доставит его в Мексику. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

«Эво Моралес уже в самолете мексиканского правительства, который обеспечит его безопасный перелет в нашу страну», — подчеркнул он.

Мексика предоставила убежище Эво Моралесу Подробнее

Моралес объявил о своей отставке в минувшее воскресенье, 10 ноября, на фоне протестов и политического кризиса в стране. Они начались после президентских выборов, во время которых были замечены факты мошенничества. Позже им нашлось подтверждение.