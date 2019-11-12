  • Моралес пообещал, что вернется в Боливию «с большей силой»

    12 ноября 2019, 06:15

    Александра Ломейко

    Экс-президент Боливии Эво Моралес покинул страну. Политик направился в Мексику, но рассчитывает вернуться в ближайшее время. Причем рассчитывает сделать это «с большей силой и энергией».

    О своем отъезде Моралес написал в Twitter. Ранее стало известно, что ушедшему в отставку республиканскому лидеру Мехико предоставил политическое убежище.

    «Сестры и братья, я уезжаю в Мексику благодаря властям братского народа, которые предоставили нам убежище и сберегли наши жизни», — заявил бывший президент Боливии.

    Моралес подчеркнул, что «покидать страну по политическим причинам» ему больно, но пообещал быть в курсе происходящего.

    «Скоро я вернусь с большей силой и энергией», — заключил политик.

    Моралес уже сел в правительственный самолет, который доставит его в Мексику. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

    «Эво Моралес уже в самолете мексиканского правительства, который обеспечит его безопасный перелет в нашу страну», — подчеркнул он.

    Мексика предоставила убежище Эво Моралесу

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    Моралес объявил о своей отставке в минувшее воскресенье, 10 ноября, на фоне протестов и политического кризиса в стране. Они начались после президентских выборов, во время которых были замечены факты мошенничества. Позже им нашлось подтверждение.