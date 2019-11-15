Моралес объяснил, на каких условиях вернется в Боливию

Ушедший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес готов вернуться в страну. На этот шаг политик пойдет, чтобы нормализовать обстановку в государстве и прекратить насилие.

Моралес в интервью мексиканскому изданию El Universal рассказал, что ощущает в себе способность «умиротворить» Боливию.

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«Если мое возвращение принесет стране мире, я готов вернуться прямо завтра. Мне больно из-за того, что погибло столько людей», — подчеркнул экс-президент.

Он обратился с призывом к вооруженным силам и полиции «не пачкать руки кровью» земляков.

Моралес напомнил, что его отставку еще должен принять парламент республики. На родину он вернется, если этого не произойдет.

Диалог, заметил политик, стоит вести при содействии ООН. Посредниками в нем также должны выступать католическая церковь и желающие помочь в разрешении ситуации страны.

Из-за нарушений при подсчете голосов на президентских выборах 20 октября в Боливии начались массовые протесты. На фоне происходящего о своей отставке 10 ноября объявил возглавлявший страну 13 лет Эво Моралес. Спустя два дня политику вылетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.

Обязанности президента на себя взяла оппозиционный сенатор Жанин Аньес. Против временного лидера выступают сотни жителей столицы Боливии.