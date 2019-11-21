Моралес назвал очередное условие для возвращения в Боливию
Моралес в интервью РИА «Новости» подчеркнул, что хочет «вернуться уже завтра». США, по его словам, выступают против подобного развития ситуации. Сейчас дело — за гарантиями от правительства республики.
«Ждем гарантий от правительства де-факто. Если со мной что-то произойдет, ответственным будет временное правительство», — заметил экс-президент.
Мир в стране, заверил Моралес, сейчас стоит для него на первом месте. Он не станет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах, если США и временное правительство «так боятся».
Кроме того, политик обратился к представителям вооруженных сил Боливии с напоминанием об ответственности, которая может им грозить за разгон протестующих.
Боливия подаст в суд на Моралеса, «обрекшего страну на голод»Подробнее
«Международные нормы выше любого закона или указа, и уйти от ответственности не получится. Это были преступления против человечности», — подчеркнул Эво Моралес, говоря о растущем числе жертв и протестах против временного правительства.
Указ, которым военных Боливии освободили от уголовной ответственности при наведении порядка, пописала 17 ноября временный президент Жанин Аньес. Международные организации и политические противники Аньес осудили принятое решение.
По официальным данным, с 20 октября во время протестов в Боливии погибли более 20 человек. Пострадали свыше 700.