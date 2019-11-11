Государственный переворот в Боливии случился по нескольким причинам. Одна из них — непопулярная левая политика власти. Тем не менее у ушедшего в отставку Эво Моралеса есть шансы вернуться. Такое мнение в беседе с «360» высказал директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

Я думаю, Моралес может вернуться на место. У Моралеса своя огромная база поддержки Сергей Марков.

Эксперт рассказал, что в этой латиноамериканской стране существует несколько расколов, которые делают общество поляризованным. Во-первых, это раскол между левыми и правыми. Моралес является левым и проводит левую политику. Она сейчас переживает тяжелые времена. Например, левые находятся в глубочайшем кризисе в Венесуэле. По словам эксперта, левое правительство Венесуэлы с трудом отбивается от попыток госпереворота.

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«В минус Моралесу также то, что огромная страна Бразилия, которая была на протяжении многих лет левая, стала правой и центристской», — заметил Марков.

Это произошло после того, как от власти отстранили Дилму Русеф (бывшего президента Бразилии). Таким образом левой поддержки и союзников у Моралеса стало меньше. Второй раскол — между белыми и индейцами.

«В свое время в Латинскую Америку приехало очень много белых колонистов. Они создали государственную, современную экономику. Был ужасающий геноцид индейцев. В результате многие из них были уничтожены», — рассказал собеседник «360».

Например, в Аргентине и Уругвае большинство населения — белые. Тем не менее в Боливии индейцев большинство. Моралис, который сам по происхождению индеец, проводит политику в интересах индейцев, опираясь на этот слой общества.

«Поэтому для него есть достаточно большие шансы, опираясь на индейскую поддержку, продолжать оставаться президентом», — считает эксперт.

Сергей Марков также сравнил госпереворот в Боливии с кризисом в Венесуэле.

«Почему прежде всего в Венесуэле не удалось это [госпереворот] сделать, потому что там есть мощная военная верхушка, которая опирается на серьезные доходы. Прежде всего, доходы от нефтяного сектора. Прежде всего, это такая опорная крепость. Она и не позволяет взять штурмом Венесуэлу», — заключил политолог.

Ранее президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке после требований оппозиции и Вооруженных сил республики. Произошедшее он назвал госпереворотом.