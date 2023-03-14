Мир 14 марта 2023, 22:58 Moody’s ухудшило прогноз по банковской системе США CNBC: Moody’s изменило прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного РИА «Новости»

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Международное рейтинговое агентство Moody’s поделилось новым прогнозом банковской системы США, который со стабильного сменился на негативный. Данные исследования опубликовал телеканал CNBC.

«Мы изменили прогноз по банковской системе США со стабильного на негативный, чтобы отразить стремительное ухудшение в операционной среде после изъятия депозитов в Silicon Valley Bank, Silvergate Bank и Signature Bank и краха SVB и SNY», — сообщили в релизе Moody`s.

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Таким образом аналитики выразили сомнения насчет перспектив системы на фоне «стремительного ухудшения операционной среды» после оттока депозитов в SVB, (SNY), а также на фоне банкротства SVB и SNY.

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Ранее президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа виновным в крахе американских банков. В ходе выступления о проблемах банковской системы США американский лидер напомнил об отмене «некоторых требований» со стороны бывшей администрации.

Закрытие Silicon Valley Bank (SVB) в Калифорнии стало самым крупным банкротством США со времен финансового кризиса 2008 года. На банкротство банка повлиял рост ключевой ставки ФРС.